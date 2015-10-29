Для сетей фастфуда предлагают ввести налог на одноразовую посуду

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Налог на мусор могут обязать платить кафе и рестораны, продающие еду в одноразовой посуде. Соответствующий законопроект поступил на рассмотрение Госдумы.

Согласно документу, под новый сбор попадут заведения, где "не менее половины позиций составляют блюда быстрого приготовления, всегда или в некоторых случаях помещаемые в упаковку или посуду одноразового применения".

В настоящее время точки общепита не несут никакой ответственности за то, каким способом люди избавляются от выданной ими вместе с едой одноразовой посуды. И прежде всего, это касается еды, которую россияне забирают с собой. Посуда от нее не редко остается в скверах, на остановках или разносится ветром по дорогам.

Как полагает автор законопроекта, депутат Михаил Дегтярев, "мусорный" сбор поможет компенсировать местным бюджетам расходы на уборку отходов, ответственность за которую лежит на плечах городских служб.

Депутаты предлагают ввести "мусорный" сбор для уличных кафе

Наибольшую ставку сбора в 550 рублей на один квадратный метр площади предлагается установить для организаций общепита, не имеющих зала обслуживания посетителей. В таких заведениях весь мусор оставляется за их пределами. Ставка сбора для кафе и ресторанов, где есть залы обслуживания посетителей, предлагается сделать в три раза меньше – 183 рубля на квадратный метр площади объекта.

Как отмечается в законопроекте, сейчас в России свыше двух тысяч заведений общепита. В основном они представлены американскими торговыми марками: Burger King, KFC, McDonald s, Subway.

Отметим, что в России в ближайшее время могут упростить правила работы для палаток, торгующих фастфудом. Подобную возможность сейчас прорабатывают в Роспотребнадзоре.

По мнению экспертов, если послабления будут приняты, в Москве резко возрастет число так называемых мобильных точек питания.