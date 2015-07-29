Мотоциклистам могут не разрешить ездить между рядами

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Комитет Госдумы по транспорту не намерен разрешать мотоциклистам ездить между дорожными полосами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на член этого комитета Андрей Андреев.

"Данная инициатива коллеги Александра Васильева не найдет поддержки в комитете Госдумы по транспорту", – отметил Андреев.

По его словам, с ним солидарен и председатель комитета Евгений Москвичев. Также парламентарий подчеркнул, что предполагаемые изменения только усугубят аварийную ситуацию на дорогах, и будут нести угрозу всем участникам движения, включая автомобилистов, пешеходов и самих мотоциклистов.

Ранее другой представитель комитета Александр Васильев сообщил в интервью m24.ru о том, что Госдума готова рассмотреть вопрос о том, чтобы разрешить мотоциклистам ездить между дорожными полосами. По его словам, это могло бы поспособствовать уменьшению пробок.

Также руководитель объединения "МотоМосква" Андрей Иванов заявлял, что байкеры готовят предложение по изменениям ПДД, которые "узаконят нормы, позволяющие мотоциклистам двигаться между рядами".

Сейчас штраф за езду между рядами составляет 1500 рублей.