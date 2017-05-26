Закон о защите детей от склонения к суициду приняли в Госдуме

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об ответственности за склонение несовершеннолетних к суициду, сообщает Агентство "Москва".

Доведение лица до самоубийства или покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства будет наказываться принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.

Возможно также лишение свободы на срок от двух до шести лет с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.

Если действия совершаются в отношении несовершеннолетнего или беспомощного лица или беременной женщины группой лиц по сговору или организованной группой, то срок лишения свободы составит от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности на срок до десяти лет. Ограничение свободы при этом вводится на срок до двух лет.

Аналогичное наказание грозит за деяния в публичном выступлении, произведении, СМИ или интернете.

Распространение информации о способах совершения самоубийства и призывы нему предложили наказывать лишением свободы на срок до четырех лет, лишая права занимать определенные должности.

За такое же деяние, сопряженное с публичным выступлением, использованием публично демонстрирующегося произведения, СМИ или интернета могут дать шесть лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности.