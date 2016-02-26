Форма поиска по сайту

26 февраля 2016, 18:14

Политика

Госдума приравняла автопробеги и палаточные городки к демонстрациям

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который предлагает причислить к публичным мероприятиям автопробеги и установку палаточных городков, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект вносит изменения в законодательство, которые относят палаточные городки и автопробеги к публичным мероприятиям, проведение которых регламентируется законом "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях".

При этом проектом закона предлагается считать автопробег демонстрацией, а установку палаточных городков в общественных местах – пикетированием.

Проект поправок к законодательству о массовых акциях, в котором предлагается приравнять проведение автопробегов и создание палаточных городков к организации демонстраций, МВД опубликовало в апреле прошлого года.

В пояснительной записке отмечалось, что поправки позволят "устранить правовую неопределенность, возникающую при организации публичных мероприятий в виде новых форм протестных акций". Нарушителям грозят штрафы до 1 миллиона рублей.

