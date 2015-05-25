В Уголовный кодекс могут вернуть статью за саботаж

В Госдуме предложили вернуть в УК статью о саботаже

Депутаты Госдумы предложили вернуть в Уголовный кодекс статью за саботаж. За это правонарушение могут назначить наказание до 10 лет лишения свободы, сообщает "Комсомольская правда".

Если статья вернется, то чиновников смогут сажать в тюрьму за "злостное неисполнение обязанностей". Саму идею предложил зампредседатель комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству, член фракции КПРФ Вадим Соловьев.

"Сейчас в массовом порядке идет невыполнение и законов России, и указов президента, в том числе "майских указов", которые действительно могли бы изменить социальную ситуацию в стране к лучшему. И делается это чиновниками зачастую абсолютно сознательно. Нужно повышать госдисциплину по всем направления, чиновники должны работать слаженно", – отметил Вадим Соловьев.

Депутат также предлагает отнести к саботажу деятельность государственных органов, "направленную на ослабление экономики и государственной власти, а также неисполнение президентских распоряжений".

Напомним, в Уголовном кодексе нашей страны статья за саботаж была с 1926 по 1958 год. За подобное правонарушение грозил год тюрьмы с конфискацией имущества. При отягчающих обстоятельствах преступление даже каралось расстрелом.