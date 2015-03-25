В Госдуме рассмотрят законопроект о "налоговых каникулах" для малого бизнеса

Фото: ТАСС/Людмила Пахомова

В Госдуме предлагают ввести "налоговые каникулы" для всех действующих малых предприятий, сообщает Агентство городских новостей "Москва". Раньше речь шла о том, чтобы устроить "налоговые каникулы" только для впервые зарегистрированных предприятий.

"Мы предлагаем вообще объявить "налоговые каникулы" не только для новых, а для всех малых предприятий, которые действуют в настоящий момент. Мы предлагаем их освободить от налогообложения, потому что в кризис самое главное для простых граждан - это сохранить свою работу", - сказал член комитета ГД по бюджету и налогам Дмитрий Ушаков.

По его словам, законопроект, который предлагает распространить налоговые каникулы на все категории предприятий малого бизнеса, уже внесен в парламент.

Вначале правительство обещало двухлетние "налоговые каникулы" для всех, напомнил Ушаков. Однако потом их решили сохранить только для определенных категорий предприятий, например, инновационных, социально значимых. "Но это полностью меняет первоначальный подход к "налоговым каникулам", - считает чиновник.

Законопроект, о котором говорит парламентарий, направлен на то, чтобы вернуться к начальной концепции этого проекта. Теперь для малых предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, предлагается налоговая ставка в размере 0 процентов на срок до двух лет с момента их регистрации.

Для малых и индивидуальных предпринимателей также на два года предусматриваются пониженные страховые взносы, в частности, в Пенсионный фонд РФ - 16 процентов, Фонд социального страхования – 0,5 процента и в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.

Ранее сообщалось, что депутаты Мосгордумы приняли в окончательной редакции закон о двухлетних "налоговых каникулах" для предпринимателей. По словам заместителя председателя МГД Андрея Метельского, нулевая ставка налогообложения будет использована в период 2015-2020 годов. "Не исключено, что по результатам правоприменительной практики действие закона будет распространено на период после 2020 года", - добавил он. Метельский пояснил, что право на налоговые льготы распространяется на всех впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в сфере производственных и бытовых услуг.