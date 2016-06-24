Международных террористов будут сажать пожизненно

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон об ужесточении ответственности за международный терроризм. Теперь тех, чья вина в этом преступлении будет доказана, могут приговорить к пожизненному заключению, сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

Международный терроризм – это взрыв, поджог или иные действия, совершенные за пределами России и подвергающие опасности жизнь граждан страны. За финансирование международного терроризма можно лишиться свободы на срок от 5 до 10 лет.

Отныне граждане России могут привлекаться к уголовной ответственности за участие в массовых беспорядках с 14 лет (раньше – с 18).

Закон вводит уголовную ответственность для граждан, которые не сообщили властям о подготовке терактов другими лицами. Исключение составляют только близкие родственники подозреваемых. Умолчавших о подготовке теракта будут сажать на срок до года.

Ранее авторы антитеррористического закона – депутат Госдумы Ирина Яровая и сенатор Виктор Озеров, предлагали также обязать операторов связи хранить информацию о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации и текстовых сообщений в течение трех лет. Однако правительство не поддержало эту идею.

В кабмине считают, что с учетом возможностей операторов связи срок хранения информации необходимо уменьшить. Ранее представитель МТС Дмитрий Солодовников сообщал, что затраты на хранение всех контактов пользователей превысят ежегодную выручку операторов, и им будет не на что развиваться.