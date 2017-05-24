ЦИК объявил даты начала президентской кампании

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Избирательная кампания по президентским выборам официально должна начаться с 7 по 17 декабря. Об этом заявила секретарь ЦИК Майя Гришина, передает Агентство "Москва".

"В случае принятия и вступления в силу закона это (начало президентской избирательной кампании) промежуток с 7 по 17 декабря", - сказала Гришина.

В среду, 24 мая, Госдума в окончательном чтении приняла законопроект с поправками в избирательное законодательство, внесенное сенаторами Андреем Клишасом и Анатолием Широковым. Согласно действующему закону, выборы президента России должны состояться во второе воскресенье марта.

Поправки в закон предлагают назначить дату голосования на неделю позже, а не раньше, как того требует действующее законодательство, если день выборов приходится на праздничный день или на воскресенье. Таким образом, в 2018 году из-за праздника 8 марта выборы могут быть назначены на 18 марта - день воссоединения Крыма с Россией.