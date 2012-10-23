Онищенко разрешил курить волку из "Ну, погоди!"

Фото: ИТАР-ТАСС

Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что отрицательные герои в телепередачах могут курить – это станет пропагандой борьбы с курением. В качестве примера глава Роспотребнадзора привел киноленты Голливуда и отечественные мультфильмы.

"В США есть такое псевдокультурное образование, которое называется Голливудом. Это огромная машина по формированию общественного мнения. Там совершенно четко положительные герои не курят и не пьют. И если это на экран попадает, то только применительно к отрицательным героям", - заявил Онищенко в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Он считает, что сцены с курением не стоит вырезать и из мультфильмов, например, из отечественного мультфильма "Ну, погоди!". "Пусть волк бегает по экрану и курит. Он же негодяй. Он примерно одно и то же, что и Джеймс Бонд. Это рафинированный… примерно 80-килограммовый кусок биологии в "Дольче Габбана", который является убийцей и уголовным преступником", - заявил Онищенко.

По словам главы Роспотребнадзора, в России потери в результате проблем со здоровьем и в результате преждевременных смертей, связанных с курением, составляют 1,2 триллиона рублей или 6,3% ВВП. "А в жизнях это примерно 150 - 200 тысяч жизней в год уносит курение", - сказал Онищенко.

Он считает, что это системная проблема, которую надо решить цивилизованно. И таким решением может стать антитабачный закон. "Мы курим как какая-то Папуасия. У нас дети скоро уже с младенческого возраста начнут регулярно курить. Итак, если наша Дума не примет тот закон, который внесен, я как гражданин буду ставить вопрос о ее роспуске. Я имею право, как избиратель так говорить", - подчеркнул Онищенко.

По его мнению, "пора заканчивать быть рабами чужого транснационального капитала". "Бритиш тобакко, все эти Кэмелы, Мальборо, они сегодня заправляют нами. Пусть они у себя там повыступают. Их быстро на место поставят. Итак, закон нужен России, и он будет принят во что бы то ни стало", - уверен Глава Роспотребнадзора.

Вместе с тем его высказывание относительно роспуска Госдумы в случае непринятия антитабачного закона вызвало возмущение у депутатов, они считают, что за такие слова стоит поставить вопрос об отставке Онищенко.

В частности, член президиума генсовета "Единой России", депутат Госдумы Андрей Макаров не уверен, может ли Онищенко в соответствии с Конституцией поставить вопрос о роспуске Госдумы. "На мой взгляд, после этого заявления господин Онищенко должен быть немедленно отправлен в отставку", - сказал Макаров.