Депутаты хотят снять художественный фильм о работе Госдумы

Фото: ИТАР-ТАСС

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков предлагает снять художественный фильм о российском парламенте в рамках подготовки к празднованию 20-летия Федерального Собрания России.

По его мнению, можно сделать интересный фильм, сюжетов для которого более чем достаточно, передает "Интерфакс".

"Я очень хорошо себе представляю художественный фильм о первой Государственной Думе, вообще об ее истории", - заявил Жуков на заседании оргкомитета по подготовке к празднованию, которое будет отмечаться в 2013 году.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по культуре, кинорежиссер Станислав Говорухин заявил, что за год создать такой фильм невозможно, поскольку около года займет сочинение сценария.

Однако Жуков отметил, что уже видел несколько хороших сценариев, посвященных деятельности парламента в России. Кроме того, в рамках подготовки к празднованию планируется снять еще и документальный фильм об истории парламента.

Вице-спикер Госдумы Сергей Железняк уверен, такой фильм можно было бы сделать методическим пособием по истории парламента для средней школы.

Напомним, первая Государственная дума России избиралась вместе с Советом Федерации в день всенародного голосования по Конституции 12 декабря 1993 года сроком на два года. Выборы в Госдуму проводились в 1993, 1995, 1999, 2003, 2007 и 2011 годах.