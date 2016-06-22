Региональным телеканалам могут выделить 21-ю кнопку на пульте

Фото: ТАСС/Григорий Сысоев

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, согласно которому региональным телеканалам могут в обязательном порядке выделить на пульте двадцать первую кнопку для вещания, передает Агентство "Москва".

Документ внесен на рассмотрение депутатом от партии "Единая Россия" Ольгой Тимофеевой и представителем справедливороссов Леонидом Левином. Перечень каналов выберут в правительстве России, основываясь на том, какое количество транслируемой информации соответствует определению национальной продукции.

"Обязательный общедоступный телеканал субъекта РФ выбирается из числа телеканалов, продукция которых содержит не менее 75 процентов национальной продукции средства массовой информации и трансляция которых осуществляется на территории проживания не менее 50 процентов населения соответствующего субъекта", – отмечается в документации.

К такой аудио-визуальной продукции относят информацию на русском языке, языках других народов нашей страны, а также иноязычный контент, созданный российскими гражданами или зарегистрированными на территории России компаниями. К данной категории также принадлежит контент, сделанный по международным договорам с Россией.

Авторы инициативы также пояснили, что закон должен способствовать тому, чтобы телевидение обеспечивало жителей информацией о самых актуальных событиях конкретного субъекта федерации.