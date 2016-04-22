В Госдуме не поддержали запрет заочно рассматривать дела о разводе

В Госдуме выступили против запрета заочно рассматривать в судах дела о разводе, если ответчик не явился в суд без уважительных причин, сообщил Агентству "Москва" председатель комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников.

"Я бы специальных запретов только по поводу браков не делал. Понятно, что могут быть разные последствия, если есть дети, но с точки зрения прав, конечно, должен быть общий режим", – сказал он.

Ранее внести на рассмотрение Госдумы проект поправок в семейное и гражданское законодательство решил госсовет Татарстана.

Авторы инициативы предлагают исключить возможность заочно рассматривать дела о разводе в случае неявки в суд ответчика без уважительных причин. Кроме того, предлагается увеличить с одного до трех месяцев срок расторжения брака в ЗАГСах с момента подачи заявления.

При расторжении брака в судебном порядке (в случае если один из супругов не согласен с этим и у них имеются общие несовершеннолетние дети), предлагается откладывать разбирательство по делу, увеличив срок для примирения с трех месяцев до полугода.

Ранее начальник Управления ЗАГС Москвы Ирина Муравьева рассказала, что за 11 месяцев 2015 года москвичи заключили на 2 тысячи браков меньше, чем в 2014 году. По сравнению с прошлым годом в столице также зарегистрировано почти на 1,9 тысячи разводов меньше.