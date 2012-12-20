Женская работа: в каких странах женщины служат в армии

Фото: ИТАР-ТАСС

Российские законодатели задались вопросом призыва женщин в армию. Сейчас женщины тоже могут служить в российской армии, но только при получении специальной учетной профессии: врач, переводчик или повар. Разработчики хотят создать систему, напоминающую армию Израиля, где женщины, наравне с мужчинами, служат в профессиональной армии. M24.RU напоминает, в каких странах сегодня воинскую службу несут представители обоих полов.

Российские инициативы

В Госдуме решили подготовить законопроект о призыве женщин на военную службу сроком один год из-за того, что в вооруженных силах не хватает солдат. В качестве примера разработчики закона хотят обратиться к опыту Израиля и создать армию, где служат все граждане вне зависимости от пола. Правда, в России "женский призыв" планируют сделать добровольным.

"Когда девушка получит повестку, она сможет самостоятельно решить идти ей в армию или нет", - сказала зампред комитета под делам СНГ Татьяна Москалькова "Известиям". При этом она предлагает дать женщинам в армии некоторые льготы.

Депутат считает, что такая система будет стимулировать девушек идти на воинскую службу. "С помощью девушек мы бы могли создать в России медицинскую или психологическую службы", - считает Москалькова.

В принципе, сегодня девушки тоже могут служить в российской армии по собственной инициативе - в качестве гражданского персонала, а также в частях по контракту.

Идею Москальковой поддержали далеко не все депутаты. Единоросс Сергей Железняк заметил, что в России существуют военные кафедры, которые готовят специалистов по военно-учетным специальностям и любая девушка может сама избрать для себя тот путь, который считает наилучшим.

Депутат от КПРФ Вадим Соловьев считает, что женщины должны служить в армии только в тех государствах, которые находятся в условиях экстремальной ситуации, как, например, Израиль.

Зарубежный опыт

Будущий гвардеец Королевской армии Швеции. Фото: M24/Марьяна Пискарева

В большинстве государств женщины могут служить в армии добровольно. В Испании, Швеции, США, Великобритании, а также в большинстве европейских стран существуют специальные войсковые подразделения, которые укомплектованы женщинами. В санитарных частях женщины тоже служат практически везде, но на добровольной основе.

Но существуют и страны, где процедура прохождения женщинами воинской службы является обязательной и они - такие же призывники, как и мужчины.

В Израиле женщины служат наравне с мужчинами. Впрочем, касается это далеко не всех. Если девушка вышла замуж до того, как наступило время идти служить, то в армию ее не призовут. Кроме того, женщина может отказаться от службы в армии по религиозным или этическим соображениям. Около трети представительниц прекрасного пола освобождаются от службы по состоянию здоровья, беременности или религиозным мотивам.

Те женщины, кому все-таки посчастливилось попасть в израильскую армию, имеют ряд послаблений по сравнению с мужчинами. Во-первых, срок несения воинской службы у мужчин составляет 3 года, а у женщин - 21 месяц. Прекрасному полу разрешается покидать на ночь место службы и возвращаться домой, им предоставляют льготы на поступление в вуз и платят солидную зарплату за несение службы. За неполных два года женщина обязательно получает какую-нибудь профессию в зависимости от того, в какой части она служила.

Представительницам прекрасного пола разрешается служить практически во всех частях израильской армии, исключение составляют отдельные виды войск, куда допускаются только мужчины. Количество таких частей не превышает одной пятой от общей численности соединений Армии обороны Израиля.

Девушка-пограничник и девушка-артиллерист - обычное явление для израильских вооруженных сил. А в батальоне "Каракаль" (легкая пехота) женщины и мужчины служат совместно в рамках одного подразделения.

Офицерский состав служит больше - мужчины-офицеры отдают долг Израилю в течение 4 лет, а женщины - 3 года. Доля женщин в армии Израиля превышает 35% от общей численности вооруженных сил.

Военнослужащие израильской армии. Фото: dover.idf.il

В Северной Корее женщины тоже служат наравне с мужчинами, но их условия отнюдь не так либеральны. В 2003 году на шестой сессии Верховного Народного Собрания был принят закон, устанавливающий срок службы по призыву: до 10 лет для мужчин и до 7 лет для женщин.

По сути, женщины начали служить в армии с 1995 года, а пик их "призываемости" пришелся на 1997 год. Тогда в Северной Корее разразился страшный голод, и многие девушки пошли в армию добровольно, зная, что там их хотя бы будут кормить. Кстати, военная служба, считается очень престижной. Так, не всякая корейская женщина вообще призывается в ряды вооруженных сил. Туда попадают только девушки, имеющие хорошее происхождение и доказавшие свою верность партии.

Особенно много женщин числится в зенитных войсках и береговой артиллерии. Всего же среди всех военнослужащих корейской армии более 10% - женщины.

Качество жизни военнослужащих Северной Кореи очень плохое, если сравнивать с армиями других стран. Однако в сравнении с жизнью обычных граждан страны, военные в Корее живут неплохо. Получают небольшую зарплату, продуктовый паек в 600-700 граммов в день. Несмотря на подобные "неплохие условия", почти треть военнослужащих страдает от недоедания.

В Малайзии также женщин уравняли с мужчинами в праве служить в армии. Срок службы как для мужчин, так и для женщин составляет три месяца. Кроме этого женщина может наравне с мужчиной записаться в ряды контрактников, что в Малайзии является очень престижным родом занятий.

На Кубе женщины не служат в армии де-юре. Однако государство, находящееся в изоляции от Соединенных Штатов Америки и других ближайших соседей по Карибскому бассейну, активно пользуется всеми ресурсами, чтобы пополнить армию, которая носит название "Революционных вооруженных сил". Большинство женского населения страны состоит в организации "Федерация кубинских женщин". На своих съездах это движение активно агитирует женщин проходить службу в армии, и довольно много девушек следует подобным рекомендациям.

Служить могут женщины в возрасте от 17 до 40 лет. Помимо армии, многие девушки записаны в войска народного ополчения. Некоторые подразделения ополченцев состоят исключительно из женщин.

Учения в белорусской армии. Фото: ИТАР-ТАСС

Также женщины несут службу в Перу, Эритрее и Ливии. Впрочем, с последней ситуация не совсем ясна. Дело в том, что женщины в ливийской армии появились в 1977 году, когда Ливия стала джамахирией (государством прямого народовластия). В настоящее время Муаммара Каддафи, провозгласившего создание Джамахирии, уже нет, так что его преобразования могут отменить в любой момент.

К тому же ливийской армии женщины не очень нужны. При общей численности вооруженных сил в 50 тысяч человек, и наличии большого количества контрактных частей - необходимости призывать женщин на службу - нет. Армия в Ливии формируется по территориальному принципу.

Нельзя не упомянуть про вооруженные силы США и Китая. В США примерно 14,5% военнослужащих составляют женщины. С 1994 года им разрешено служить в боевых подразделениях и занимать высокие должности практически во всех родах войск. Не допускаются женщины только к службе на подводных лодках, а также в тех частях, где постоянно требуется поднимать большие тяжести.

В Китае женщины не призываются в армию, но в случае войны государство может объявить всеобщую мобилизацию и тогда представительницы прекрасного пола возьмутся за оружие.

И в заключение назовем те страны, где не служат не только женщины, но и мужчины. В Исландии и Коста-Рике, а также ряде государств Карибского бассейна и Океании - армии вообще нет. В Коста-Рике отсутствие армии считается одним из главных достижений страны. Обязанность защищать страну возложена на гражданскую гвардию.