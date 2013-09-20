Клиентам малолетних проституток грозит уголовная ответственность

Клиентам малолетних проституток грозит уголовная ответственность. Госдума приняла сегодня во втором чтении поправки, вводящие ответственность за "получение сексуальных услуг несовершеннолетнего", сообщает телеканал "Москва 24".

Согласно законопроекту, клиентам малолетних жриц любви, возраст которых от 16 до 18 лет, будет грозить ограничение свободы на срок от 2 до 4 лет, либо принудительные работы. Штраф - как наказание за данное преступление - исключен вовсе.

Одним из авторов новой законотворческой инициативы стала депутат Елена Мизулина, известная как инициатор закона об уголовной ответственности за пропаганду гомосексуализма.