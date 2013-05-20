Депутаты предлагают сократить "золотые парашюты" топ-менеджеров

В Госдуму внесен законопроект об ограничении "золотых парашютов"

Руководителям предприятий сократят "золотые парашюты". Депутаты Госдумы разработали поправки в Трудовой кодекс, ограничивающие выплаты руководителям госкомпаний при увольнении.

Первое чтение законопроекта может пройти до парламентских каникул, рассказал в эфире "Москва FM" один из авторов законопроекта, депутат Валерий Трапезников.

"Я думаю, что все фракции идею поддержат. Дай бог, чтобы первое чтение мы прошли до каникул. Много будет поправок, у депутатов возникают вопросы, предложения", - отметил депутат.

Действие законопроекта распространяется на все компании, в которых более 50% акций принадлежит государству. Денежная компенсация руководителю такой организации будет ограничена 12-кратным месячным заработком, а руководителю госкомпании — 18-кратным.

Поводом для подобной инициативы послужила информация о размере компенсации, выплаченной экс-главе компании "Ростелеком" Александру Провоторову. По словам Трапезникова, после досрочного ухода Провоторов получил 280 миллионов рублей.