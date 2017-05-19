Жители сносимых пятиэтажек получат право на судебную защиту

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Москвичи получат право оспаривать в суде решение о расселении домов. Пакет поправок к законопроекту о реновации жилья в Москве внесен ко второму чтению в Госдуму депутатами всех четырех партий, сообщают "Ведомости".
Согласно поправкам, дом нельзя снести пока в суде обсуждается решение о сносе. При этом обжаловать можно любые решения – о включении дома в программу, о равноценности или равнозначности квартиры на замену.
Поправки предполагают, что жителям предоставят право выбирать между равнозначной и равноценной заменами, а также видами компенсаций – денежной или натуральной. Бизнесменам, владеющим нежилыми помещениями в сносимых домах, предоставляется только равноценное помещение.
Кроме того, квартиры жителям, в том числе Центрального округа, будут предоставляться только в нынешнем районе проживания – если жилец письменно не согласится на иное. Исключения составят Зеленоград и ТиНАО, где переселение возможно в пределах округа.
Для участие в программе нужно, чтобы большинство жильцов поддержали ее при голосовании. При этом у жильцов будет право в любой момент выйти из программы на основании решения общего собрания собственников квартир. Чтобы заблокировать снос, достаточно одной трети жильцов плюс один голос.
Также пока новое жилье не будет достроено, жильцов выселить не смогут.
История вопроса7 февраля муниципальные образования Москвы обратились к Сергею Собянину с просьбой рассмотреть возможность продления программы сноса пятиэтажек. Вопрос был поднят из-за того, что при ремонте домов возникли трудности. Пятиэтажки 1960-х годов постройки имеют конструктивные особенности, которые не позволяют провести капитальный ремонт без создания для жителей дискомфорта.
16 февраля Общественная палата на заседании пришла к выводу о невозможности проведения ремонта в большинстве многоквартирных домов данного типа и обратилась к Сергею Собянину с просьбой о разработке программы сноса пятиэтажных домов.
22 февраля Владимир Путин на встрече с Сергеем Собяниным порекомендовал мэру снести все "хрущевки" в столице. Президент России выразил уверенность, что на месте старых пятиэтажек следует возвести новое жилье. Путин отметил, что сноса ожидают жители города. Сергей Собянин заявил, что московские власти готовы разработать закон о сносе ветхих пятиэтажек и решить все финансовые вопросы самостоятельно.
20 апреля Госдума приняла в первом чтении законопроект о реновации жилья в Москве. За принятие законопроекта проголосовали 397 человек, против – 4, один воздержался. В настоящее время разрабатываются поправки ко второму чтению, которые будут в полной мере учитывать интересы граждан.
Голосование по включению ветхих домов в проект программы реновации жилья открылось 14 мая и завершится 15 июня. Подробнее о том, как проголосовать и что делать, если ваш дом не включен в перечень, читайте в материале m24.ru.
Уже известно, что новые дома построят из монолита или современных панельных конструкций с высокой энергоэффективностью и возможностью внутренних перепланировок. В новостройках увеличится площадь помещений общего пользования, в том числе межквартирных лестничных площадок, лестниц, лифтовых шахт, коридоров и подвалов. Подробнее читайте в материале m24.ru.