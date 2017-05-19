Жители сносимых пятиэтажек получат право на судебную защиту

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Москвичи получат право оспаривать в суде решение о расселении домов. Пакет поправок к законопроекту о реновации жилья в Москве внесен ко второму чтению в Госдуму депутатами всех четырех партий, сообщают "Ведомости".

Согласно поправкам, дом нельзя снести пока в суде обсуждается решение о сносе. При этом обжаловать можно любые решения – о включении дома в программу, о равноценности или равнозначности квартиры на замену.

Поправки предполагают, что жителям предоставят право выбирать между равнозначной и равноценной заменами, а также видами компенсаций – денежной или натуральной. Бизнесменам, владеющим нежилыми помещениями в сносимых домах, предоставляется только равноценное помещение.

Кроме того, квартиры жителям, в том числе Центрального округа, будут предоставляться только в нынешнем районе проживания – если жилец письменно не согласится на иное. Исключения составят Зеленоград и ТиНАО, где переселение возможно в пределах округа.

Для участие в программе нужно, чтобы большинство жильцов поддержали ее при голосовании. При этом у жильцов будет право в любой момент выйти из программы на основании решения общего собрания собственников квартир. Чтобы заблокировать снос, достаточно одной трети жильцов плюс один голос.

Также пока новое жилье не будет достроено, жильцов выселить не смогут.

