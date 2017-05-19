ГД продлила срок представления поправок в законопроект о реновации до 3 июня

Фото: ТАСС/Юрий Машков
Госдума продлила срок представления поправок к законопроекту о реновации до 3 июня, сообщает Агентство "Москва". Это решение нижняя палата парламента приняла единогласно.
С предложением продлить срок представления поправок выступил глава думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев.
Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект о реновации жилфонда Москвы 5 июля. В июне пройдут парламентские слушания законопроекта, и уже после обсуждения поправок состоится второе чтение.
18 мая Сергей Собянин подписал закон о дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав граждан в ходе реновации жилья в Москве. Закон касается как физических, так и юридических лиц.
Документ содержит 12 дополнительных гарантий для участников программы. Московский закон вступит в силу после принятия аналогичного федерального закона, который в настоящее время рассматривается Государственной Думой.
История вопроса7 февраля муниципальные образования Москвы обратились к Сергею Собянину с просьбой рассмотреть возможность продления программы сноса пятиэтажек. Вопрос был поднят из-за того, что при ремонте домов возникли трудности. Пятиэтажки 1960-х годов постройки имеют конструктивные особенности, которые не позволяют провести капитальный ремонт без создания для жителей дискомфорта.
16 февраля Общественная палата на заседании пришла к выводу о невозможности проведения ремонта в большинстве многоквартирных домов данного типа и обратилась к Сергею Собянину с просьбой о разработке программы сноса пятиэтажных домов.
22 февраля Владимир Путин на встрече с Сергеем Собяниным порекомендовал мэру снести все "хрущевки" в столице. Президент России выразил уверенность, что на месте старых пятиэтажек следует возвести новое жилье. Путин отметил, что сноса ожидают жители города. Сергей Собянин заявил, что московские власти готовы разработать закон о сносе ветхих пятиэтажек и решить все финансовые вопросы самостоятельно.
20 апреля Госдума приняла в первом чтении законопроект о реновации жилья в Москве. За принятие законопроекта проголосовали 397 человек, против – 4, один воздержался. В настоящее время разрабатываются поправки ко второму чтению, которые будут в полной мере учитывать интересы граждан.
Голосование по включению ветхих домов в проект программы реновации жилья открылось 14 мая и завершится 15 июня. Подробнее о том, как проголосовать и что делать, если ваш дом не включен в перечень, читайте в материале m24.ru.
Уже известно, что новые дома построят из монолита или современных панельных конструкций с высокой энергоэффективностью и возможностью внутренних перепланировок. В новостройках увеличится площадь помещений общего пользования, в том числе межквартирных лестничных площадок, лестниц, лифтовых шахт, коридоров и подвалов. Подробнее читайте в материале m24.ru.