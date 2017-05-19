ГД продлила срок представления поправок в законопроект о реновации до 3 июня

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Госдума продлила срок представления поправок к законопроекту о реновации до 3 июня, сообщает Агентство "Москва". Это решение нижняя палата парламента приняла единогласно.

С предложением продлить срок представления поправок выступил глава думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект о реновации жилфонда Москвы 5 июля. В июне пройдут парламентские слушания законопроекта, и уже после обсуждения поправок состоится второе чтение.

18 мая Сергей Собянин подписал закон о дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав граждан в ходе реновации жилья в Москве. Закон касается как физических, так и юридических лиц.

Документ содержит 12 дополнительных гарантий для участников программы. Московский закон вступит в силу после принятия аналогичного федерального закона, который в настоящее время рассматривается Государственной Думой.

