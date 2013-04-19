Госдума приняла закон о категории прав "М" для вождения мопедов

Фото: ИТАР-ТАСС

Госдума 19 апреля приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает новую категорию для мопедов – "М". соответствующее решение размещено на официальном сайте Нижней палаты Федерального собрания.

Так, поправки предусматривают обязательные экзамены в ГИБДД на право управления мопедами, скутерами и легкими квадроциклами (скорость – не более 50 км/ч, объем двигателя – не более 50 куб. см.).

Сдавать на категорию "М" можно будет с 16 лет, при этом обладатель любой другой категории может водить скутер.

Также законодатели предлагают добавить к уже имеющимся категориям подкатегории, в зависимости от объема двигателя и максимальной массы.