Правительство России одобрило поправки в бюджет 2017 года

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Правительство России одобрило законопроект о бюджете на 2017-й, 2018-й и 2019-й годы сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно поправкам, дефицит бюджета сократится до 1 триллиона 923,8 миллиарда рублей (до 2,1 процента ВВП). Предыдущие показатели были на уровне 3,2 процента ВВП – 2 триллиона 753,2 миллиарда рублей.

Верхний предел государственного внешнего долга России на 1 января 2018 года планируется снизить до 51,8 миллиарда долларов с 53,6 миллиарда.

Новая редакция бюджета предусматривает инфляцию на 2017-й год на уровне уровне 3,8 процента вместо четырех процентов в действующей редакции.

Законопроект поступит в Госдуму 26 мая. Ожидается, что его примут в весеннюю сессию.