30 депутатов Госдумы развелись с женами перед подачей декларации

Фото: ИТАР-ТАСС

Около 30 депутатов Госдумы развелись с женами за два месяца до подачи деклараций о своих доходах, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на источник в нижней палате парламента. Однако пока информация о разводах официально не подтверждена.

Зампред думской комиссии по вопросам этики Андрей Андреев не исключил, что возможны и случаи фиктивных разводов с целью сокрытия информации о своих доходах. "Но не хотелось бы верить, что эта ситуация характерна для большинства случаев развода", - добавил парламентарий.

Андреев предположил, что ответ на этот вопрос будет получен после работы комиссии по контролю за достоверностью сведений о депутатских доходах и имуществе.

Семейное положение депутатов стало объектом пристального внимания после того, как лидер ЛДПР Владимир Жириновский не указал в своей декларации о доходах за 2012 год супругу.

Политик объяснил это тем, что с Галиной Лебедевой (на счету которой в 2011 году был 71 миллион рублей, квартиры и другое имущество) у него церковный брак, который не предполагает каких-либо дополнительных документов.

Отметим, что в скором времени столичных депутатов обяжут также декларировать крупные сделки. В Мосгордуму поступил законопроект, обязывающий депутатов, их супругов и несовершеннолетних детей декларировать подобные сделки.