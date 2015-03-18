Госдума разрешила муниципалитетам отлавливать бездомных животных

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект, предлагающий законодательно закрепить право муниципалитетов на отлов и содержание бездомных животных. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Авторы законопроекта объясняют свою инициативу бесконтрольным ростом численности бездомных животных на территориях муниципальных образований – местные жители страдают, а иногда и погибают от их укусов.

Депутаты считают, что значимость проблемы отлова и содержания бездомных животных обусловлена не только безопасностью людей, но и защитой самих животных от "жестокости при регулировании их численности".

Ранее M24.ru сообщало, что за 7 лет количество бездомных собак на столичных улицах уменьшилось в 15 раз.

"В 2007 году в городе обитало более 30 тысяч безнадзорных собак, а в 2014 уже около 2 тысяч особей", – отметила замруководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства Наталия Кораблина. По ее словам, отлов животных в Москве снизился почти в три раза.

Так, в 2009 году отловили почти 17 тысяч собак, а в 2014 – около 6 тысяч.

Ранее глава комиссии по экологической политике Мосгордумы Зоя Зотова рассказала, что в этом году из бюджета будет выделено 675 миллионов рублей на приюты для бездомных зверей. В 2013 году столичные власти выделили на эти цели 694 миллиона, а в 2014 году – 675 миллионов рублей.