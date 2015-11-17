Госдума разрешила отнимать водительские права у должников

Фото: m24.ru

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о приостановке действия водительских прав тех, кто задолжал по штрафам за нарушение ПДД или не уплатил алименты на сумму более 10 тысяч рублей, сообщает "Интерфакс".

Данная мера будет применяться, если задолженность превышает 10 тысяч рублей. Закон вступит в силу 15 января 2016 года.

Закон также ограничивает пользование правами и задолжавших выплаты по возмещению вреда, причиненного здоровью; возмещению вреда в связи со смертью кормильца; возмещению ущерба, причиненного преступлением; за неисполнение решений суда в социально значимых ситуациях – так, невыполнение одним из родителей решения суда о встречах с ребенком в случае развода.

В ряде случае данная норма действовать не будет. Например, в том случае, если это лишит должника его основного законного источника средств к существованию, либо если он является инвалидом и потому пользуется транспортным средством, или на его иждивении находится лицо, признанное инвалидом I и II группы, ребенок-инвалид.

Инициатива предполагает, что возможность пользоваться водительскими правами возвращается их владельцу сразу же после выплаты задолженности.

Отметим, что утром 17 ноября депутаты отказались снять документ с рассмотрения из-за возражений члена ЛДПР Ярослава Нилов. Он предложил вернуть документ во второе чтение, чтобы повысить планку задолженности для лишения прав с 10 до 100 тысяч рублей.