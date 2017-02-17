Форма поиска по сайту

17 февраля 2017, 14:32

Политика

Госдума ратифицировала с Турцией договор о взаимной выдаче уголовников

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Госдума в пятницу ратифицировала договор с Турцией о взаимной выдаче лиц для уголовного преследования, пишет "Российская газета". Сам договор был подписан в Анкаре 1 декабря 2014 года.

Документ оставляет за Россией право не выдавать в Турцию иностранцев, если есть подозрения, что им грозит смертная казнь.

Под выдачу попадают преступники, чьи деяния признаны уголовно наказуемыми в обеих странах. При этом учитываются преступления с лишением свободы сроком от одного года и более.

Турция за последние два года направила 11 запросов о выдаче подозреваемых, а Россия – 12, заявил замминистра юстиции Максим Травников. Он отметил, что подозреваемые в атаке на российский самолет Су-24 в ноябре 2015 года потенциально подпадают под ратифицированный договор о выдаче.

Отношения между Россией и Турцией серьезно осложнились после атаки турецкими ВВС российского бомбардировщика Су-24. Самолет сбили 24 ноября 2015 года ракетой "воздух-воздух", выпущенной истребителем F-16 ВВС Турции.

Самолет упал на сирийской территории в четырех километрах от границы. Один пилот погиб, а второго спас спецназ сирийской армии. 27 июня 2016 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отравил письмо президенту России, посвященное восстановлению отношений между странами. Отношения между Россией и Турцией начали нормализовываться.

Кремлевская администрация сообщила, что Эрдоган извинился перед Путиным за гибель российского пилота. Однако позже турецкие власти сообщили, что он только выразил сожаление семье пилота.

Госдума законы Россия Турция жизнь в мире

