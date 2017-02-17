Госдума ратифицировала с Турцией договор о взаимной выдаче уголовников

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Госдума в пятницу ратифицировала договор с Турцией о взаимной выдаче лиц для уголовного преследования, пишет "Российская газета". Сам договор был подписан в Анкаре 1 декабря 2014 года.

Документ оставляет за Россией право не выдавать в Турцию иностранцев, если есть подозрения, что им грозит смертная казнь.

Под выдачу попадают преступники, чьи деяния признаны уголовно наказуемыми в обеих странах. При этом учитываются преступления с лишением свободы сроком от одного года и более.

Турция за последние два года направила 11 запросов о выдаче подозреваемых, а Россия – 12, заявил замминистра юстиции Максим Травников. Он отметил, что подозреваемые в атаке на российский самолет Су-24 в ноябре 2015 года потенциально подпадают под ратифицированный договор о выдаче.