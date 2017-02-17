Госдума ратифицировала с Турцией договор о взаимной выдаче уголовников

Фото: ТАСС/Александра Мудрац
Госдума в пятницу ратифицировала договор с Турцией о взаимной выдаче лиц для уголовного преследования, пишет "Российская газета". Сам договор был подписан в Анкаре 1 декабря 2014 года.
Документ оставляет за Россией право не выдавать в Турцию иностранцев, если есть подозрения, что им грозит смертная казнь.
Под выдачу попадают преступники, чьи деяния признаны уголовно наказуемыми в обеих странах. При этом учитываются преступления с лишением свободы сроком от одного года и более.
Турция за последние два года направила 11 запросов о выдаче подозреваемых, а Россия – 12, заявил замминистра юстиции Максим Травников. Он отметил, что подозреваемые в атаке на российский самолет Су-24 в ноябре 2015 года потенциально подпадают под ратифицированный договор о выдаче.
Самолет упал на сирийской территории в четырех километрах от границы. Один пилот погиб, а второго спас спецназ сирийской армии. 27 июня 2016 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отравил письмо президенту России, посвященное восстановлению отношений между странами. Отношения между Россией и Турцией начали нормализовываться.
Кремлевская администрация сообщила, что Эрдоган извинился перед Путиным за гибель российского пилота. Однако позже турецкие власти сообщили, что он только выразил сожаление семье пилота.