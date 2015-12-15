Диггеров предложили сажать в тюрьму на срок до четырех лет

Фото: ТАСС/Руслан Шумаков

За проникновение на охраняемые объекты злоумышленникам может грозит до четырех лет тюрьмы. Такой законопроект, инициированный группой депутатов, приняла сегодня Госдума во втором чтении, сообщает МИА "Россия сегодня".

Депутаты предлагают за неоднократное самовольное проникновение на охраняемый объект штрафовать на сумму до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного за период до 18 месяцев. Также нарушителю грозит ограничение свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на тот же срок.

За аналогичное деяние, совершенное группой лиц, в том числе, если это повлечет за собой распространение сведений, составляющих государственную тайну, предлагается наказывать штрафом в размере до 700 тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного за период до двух лет. Также осужденному может грозить лишение свободы на срок до четырех лет.

Авторы законопроекта уточняют, что самовольное проникновение в охраняемые подземные или подводные сооружения объектов, что более известно, как диггерство, признается совершенным неоднократно, если совершено лицом, подвергнутым административному наказанию за такое же нарушение, в период, когда в отношении него еще действует такое наказание.