Справороссы попросили Путина распустить Мосгордуму

Фото: ИТАР-ТАСС

Представители партии "Справедливая Россия" обратились к президенту с официальном письмом, в котором просят признать нелегитимность Мосгордумы и досрочно прекратить ее полномочия. Причина - расширение границ Москвы. Официальное письмо от имени москвичей направил президенту депутат Госдумы Александр Агеев.

"Сейчас мы видим, что единственный институт, который имеет право распустить Московскую городскую думу – это президент. Необходимые для этого юридические предпосылки на сегодня есть",- заявил Агеев в интервью M24.RU.

Ранее представители "Справедливой России" уже обращались в Конституционный суд, а также несколько раз пытались инициировать в Москве проведение референдума по этому вопросу.

"Мы решили обратиться к президенту официально, чтобы можно было получить его мнение о том, может ли у нас работать парламент, который является не конституционным, юридически не правоспособным и как же быть людям, которые не имеют гарантированных Конституцией прав иметь своих представителей в Московской городской думе",- пояснил Агеев.

По его словам, действующий состав Мосгордумы должен досрочно прекратить полномочия из-за расширения границ Москвы, так как более 250 тысяч жителей присоединяемых к Москве территорий не имеют своих представителей в Московской городской думе.

"Решить эту проблему проведением довыборов не представляется возможным, поскольку в настоящее время Московская городская Дума состоит из 35 депутатов, что не соответствует нормам представительства, установленным российским законодательством",- говорится в официальном письме президенту.

По закону, число депутатов законодательного (представительного) органа власти субъекта России зависит от численности избирателей. При этом в регионах, где проживает более двух миллионов избирателей, численность депутатов должна составлять не менее 45 человек.

К своему обращению представители "Справедливой России" приложили подписи москвичей на 490 страницах.

Напомним, 1 июля 2012 года границы Москвы увеличились почти в 2,5 раза. При этом, по словам справороссов, впервые в истории России такие масштабные изменения были приняты без учета мнения граждан, без референдума.