15 февраля 2017, 13:41

Политика

Регионам могут разрешить регулировать продажу алкоэнергетиков

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Госдума рассмотрит внесенный Мосгордумой законопроект о продаже алкоэнергетиков, передает Агентство "Москва".

Основной идеей законопроекта является введение возможности субъектов федерации самостоятельно регулировать вопрос об ограничении продажи тех или иных видов алкогольных напитков.

В тексте документа поясняется, что возможность вводить такие ограничения касается разрешенного времени продажи алкогольных напитков, мест для их реализации, а также полного запрета продажи его отдельных видов.

Ранее председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что основной целью данного законопроекта является ужесточение регулирования оборота слабоалкогольных тонизирующих напитков. Шапошников отметил, что часто неоднозначная трактовка федерального закона о запрещении розничной продажи таких напитков в регионах часто приводит к его оспариванию в региональных судах.

