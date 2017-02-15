Регионам могут разрешить регулировать продажу алкоэнергетиков

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Госдума рассмотрит внесенный Мосгордумой законопроект о продаже алкоэнергетиков, передает Агентство "Москва".

Основной идеей законопроекта является введение возможности субъектов федерации самостоятельно регулировать вопрос об ограничении продажи тех или иных видов алкогольных напитков.

В тексте документа поясняется, что возможность вводить такие ограничения касается разрешенного времени продажи алкогольных напитков, мест для их реализации, а также полного запрета продажи его отдельных видов.