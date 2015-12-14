Форма поиска по сайту

14 декабря 2015, 16:28

Пострадавшим от ЧС предложили отменить пошлину за замену паспорта

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Комитет Госдумы по бюджету и налогам высказался за принятие законопроекта об отмене государственной пошлины при замене паспорта для россиян, пострадавших в чрезвычайных ситуациях (ЧС), сообщает Агентство "Москва".

На рассмотрение нижней палаты парламента законопроект был внесен группой депутатов во главе с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Ириной Яровой.

Как отмечают авторы законопроекта, предлагаемое изменение обеспечит оперативное принятие мер по восстановлению утраченного или пришедшего в негодность паспорта гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации в результате ЧС.

Документы москвича: время и стоимость оформления

Ранее Госдума приняла закон о получении гражданами России второго загранпаспорта. Согласно внесенной во втором чтении правке, второй загранпаспорт будет выдаваться только с электронным носителем информации.

Второй загранпаспорт может быть выдан в период срока действия ранее оформленного заграничного паспорта. При этом, выдача еще одного загранпаспорта при наличие двух действующих – не допускается без изъятия одного из ранее выданных документов.

Наличие двух загранпаспортов в частности позволит россиянам одновременно подавать документы на визы в несколько государств, а также даст возможность обойти ограничения, связанные с посещением стран, участвующих в межгосударственных конфликтах.

