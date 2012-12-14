Госдума ужесточила наказание за демонстрацию экстремистской символики

Фото: ИТАР-ТАСС

Госдума приняла закон, согласно которому штрафы за пропаганду и демонстрацию экстремистской и нацистской атрибутики увеличиваются до 50 раз, и вводится наказание за использование символики экстремистских организаций.

Документ внес поправки в Кодекс об административных правонарушениях России и в закон "О противодействии экстремистской деятельности". Теперь за публичное демонстрирование атрибутики или символики запрещенных экстремистских организаций и нацистской атрибутики штрафы для граждан составят от 1 до 2 тысяч рублей (также возможен административный арест до 15 суток), для должностных лиц – от 1 до 4 тысяч, а для юридических лиц – от 10 до 50 тысяч рублей.

В настоящее время штраф за пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики составляет от 500 рублей до одной тысячи, напоминает РИА Новости.