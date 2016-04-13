Со специальных избирательных счетов запретили взыскание налогов и штрафов

Фото: ТАСС/Людмила Пахомова

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении закон, запрещающий взыскание налогов, сборов, пеней и штрафов за счет специальных избирательных счетов и спецсчетов фондов референдума, сообщает Агентство "Москва".

"Этим законом предлагается установить иммунитет для специальных избирательных счетов, а также счетов, которые открываются при проведении референдума в РФ, от действий по взысканию налогов и сборов", – сказал один из авторов закона, депутат Дмитрий Вяткин.

Закон также запрещает приостанавливать операции по таким счетам и отказывать в открытии спецсчета, так как средства на счетах не являются собственностью организации или физлица, а состоят из пожертвований и перечислений.

Соответствующие изменения вносятся в Налоговый кодекс РФ. Документ вступит в силу с момента его официального опубликования.