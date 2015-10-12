Сроки давности за нарушение ПДД по некоторым статьям хотят увеличить

Фото: ТАСС

В Госдуме отказались увеличивать срок давности рассмотрения нарушений ПДД, зафиксированных камерами видеонаблюдения, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на первого зампредседателя комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Вячеслава Лысакова.

По словам парламентария, думский комитет принял решение не увеличивать с двух до 12 месяцев срок давности привлечения к административной ответственности за нарушения ПДД, зарегистрированные с помощью устройств фото- и видеофиксации.

"Когда мы детально разобрались в этом, мы поняли, что делать этого категорически нельзя. И я могу сказать, что по результатам анализа ОНФ в комитете есть понимание того, что увеличивать срок давности по составам, которые вносятся по автоматической фото- и видеофиксации, категорически нельзя", – Лысаков.

Он отметил, что увеличение срока давности по таким нарушениям негативно скажется на защите прав и интересов автомобилистов. Это, по мнению депутата, связано с тем, что водители зачастую удаляют данные с видеорегистраторов в течение нескольких месяцев и не могут опровергнуть материалы устройств фото- и видеофиксации.

Вячеслав Лысаков уточнил, что в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ планируется увеличить срок давности до 12 месяцев остальных статей, связанных с нарушениями ПДД.

Напомним, о возможном увеличении срока давности привлечения автомобилистов к административной ответственности за нарушения ПДД стало известно в начале года.

Сейчас нарушителя можно привлечь только в течение двух месяцев. Этого срока часто не хватает. Например, если выясняется, что за рулем был не собственник машины, а другой человек, начинается процедура обжалования и по ее окончании уже никого нельзя наказать.

По словам замглавы столичного департамента транспорта Андрея Корнеева, из-за небольшого срока давности многие водители уходят от наказания.