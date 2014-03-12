Аудио- и видеодиски, содержащие мат, будут продаваться в спецупаковке

Фото: ИТАР-ТАСС

Депутаты Госдумы одобрили поправки, запрещающие распространение аудиовизуальной продукции, содержащих нецензурную брань, без специальной упаковки, сообщает РИА Новости.

Поправки были приняты в законопроект о запрете нецензурной брани в фильмах и на телевидении. Кроме того, продукция должна содержать предупреждение в виде словосочетания "содержит нецензурную брань". При этом закон не коснется продукции СМИ.

Нарушение нормы повлечет за собой штраф от 2 до 2,5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 4 до 5 тысяч и от 40 до 50 тысяч рублей - для юридических лиц. При этом в случае использования нецензурной брани в фильме картина не получит прокатное удостоверение.

Напомним, в 2013 году был принят документ, устанавливающий штрафы за мат в СМИ. Поправки в закон "О средствах массовой информации" предусматривают наказание за нецензурную лексику, "запикивание" и многоточия также могут попасть под действие закона. На литературу и блоги закон не распространяется.