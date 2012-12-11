Форма поиска по сайту

11 декабря 2012, 21:28

Политика

На "Список Магнитского" Россия ответит "Законом Димы Яковлева"

Фото: ИТАР-ТАСС

Замглавы комитета по международным делам Вячеслав Никонов предложил ответить на "Список Магнитского" "Законом Димы Яковлева".

Как сообщает ИТАР-ТАСС, документ был внесен в нижнюю палату Парламента спикером Сергеем Нарышкиным и лидерами всех представленных в Госдуме фракций.

Усыновленный американцами Дима Яковлев погиб в 2008 году, когда приемный отец оставил его в машине на девять часов при 50-градусной жаре.

В список войдут начальники тюрьмы Гуантанамо, задержавшие Виктора Бута сотрудники спецслужб и представители власти, не вынесшие им должного наказания.

Напомним, Конгресс США принял "список Магнитского" – перечень лиц, так или иначе причастных к гибели юриста Сергея Магнитского, вскрывшего хищения из государственного бюджета России.

