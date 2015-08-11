Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

Пилотов предлагают лишать лицензии за полеты без предупреждения. Председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев сообщил m24.ru, что нижняя палата парламента в сентябре рассмотрит такие поправки в законодательство. Штрафы за полет без уведомления диспетчеров предлагается поднять в сотни раз. На днях в Подмосковье гидроплан столкнулся с вертолетом над Истринским водохранилищем, погибли минимум девять человек. По некоторым данным, пилоты гидроплана не предупредили диспетчеров о полете.

"В сентябре мы рассмотрим возможность повышения штрафов до 200 тысяч рублей, а в случае повторного нарушения - лишение пилотов лицензии на полеты", - заявил Москвичев.

По его словам, нужно развивать гражданскую авиацию, однако строго в рамках закона. "Если человек не предупредил диспетчера, что он будет вылетать из конкретного места или в конкретное время, то он рискует своей и другими жизнями", - отметил депутат.

Председатель комитета по делам молодежи, спорта и туризма Мособлдумы Игорь Чистюхин сказал m24.ru, что подмосковный парламент также работает над законодательными выводами трагедии в Истринском районе.

"Мы проработаем и, возможно, внесем в Госдуму инициативу об ужесточении наказания за незаконные полеты в 10 раз - с 2-5 тысяч до 20-50 тысяч рублей. В случае повторного нарушения пилотов нужно лишать лицензии", - заявил Чистюхин. По его словам, трагический случай показал, что сфера авиации должна жестко регулироваться, а нарушители нести ответственность.

На данный момент штрафы за нарушение правил использования воздушного пространства минимальны. Согласно ст. 11.4 КоАП, для граждан штраф составляет от 2000 до 5000 рублей, для должностных лиц - от 25 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 250 до 500 тысяч рублей. В минувшую субботу над Истринским водохранилищем произошла авиакатастрофа. Вертолет Robinson-44 и гидроплан Cessna столкнулись возле деревни Алехново в 500 метрах от берега Истринского водохранилища. Спасатели обнаружили девять тел погибших, в том числе троих детей. Еще одного человека разыскивают. Установлено, что разбившимся над Истринским водохранилищем вертолетом Robinson-44 управлял чемпион мира по мотопарапланерному спорту Вадим Бухтияров. По предварительным данным, ЧП произошло на высоте, не превышающей 100 метров. Столкновение могло случиться из-за ошибки пилотирования, но кто из летчиков ошибся, пока неясно. Источник в Росавиации сообщил журналистам, что Cessna отправился в полет, не уведомив об этом диспетчерские службы.



Гендиректор консалтинговой компании Infomost Борис Рыбак считает, что развитие гражданской авиации в России проходит тяжело, и жесткие меры еще больше усложнят процесс.

"До 2010 года гражданская авиация общего назначения, не используемая для коммерческих воздушных перевозок, была практически запрещена", - отметил он. Затем вступили в действие новый порядок использования воздушного пространства — уведомительный, без обязательного ранее разрешения диспетчера.

При этом, по словам эксперта, если пилот гидроплана предупреждал диспетчера о полете, это вряд ли спасло бы ситуацию. У диспетчеров нет системы точного слежения за траекторией полета таких небольших воздушных суден.

Заслуженный пилот СССР, академик Международной академии проблем человека в авиации и космонавтике Жорж Шишкин считает, что нормативная база для частных полетов пока очень "сырая", что часто приводит к трагическим последствия.

"Многие предприниматели, состоятельные люди имеют возможность купить воздушное судно и получить лицензию. В результате транспортных средств и пилотов стало больше, а нормативная база не отрегулирована", - отметил Шишкин.

По словам эксперта, сейчас нет четкого закона, который бы прописывал ответственность за конкретные поступки. Нужно выстроить систему, а затем ужесточить ответственность за нарушение правил, вплоть до введения уголовного наказания, заключил Шишкин.

К слову, в Росавиации также призывают ужесточить наказание за нарушения правил использования воздушного пространства и порядок выдачи летных удостоверений.