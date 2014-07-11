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Законы

11 июля 2014, 16:58

Госдума рассмотрит поправки в УК о наказании за неуплату алиментов

Госдума законы Уголовный кодекс должники поправки алименты

Госдума рассмотрит проект о наказании неплательщиков алиментов

На рассмотрение в Госдуму внесены поправки в Уголовный кодекс. Они должны установить степень "злостности" при уклонении от уплаты алиментов, сообщает радио "Москва FM". Изменения позволят устранить правовой пробел, связанный с отсутствием толкования признака "злостности".

На сегодняшний день нет действенного механизма привлечения должников к уголовной ответственности за это, рассказала в эфире сопредседатель ассоциации "Россия. Семья. Дети" Марина Поняхина.

"Неуплата алиментов – это фактически воровство, от которого страдают дети и семьи. Нужно принять адекватные меры. Например, ужесточить запрет на выезд должников из страны. Сейчас они все равно выезжают, судебные приставы не справляются с этой проблемой, нет действенных рычагов воздействия на неплательщиков", - сказала она.

Согласно поправкам, от уголовной ответственности злостных неплательщиков алиментов может спасти только полное погашение задолженности.

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Как пишет "Российская газета", у приставов и в судебной практике также нет единой позиции по вопросу о количестве предупреждений должника и о сроках уклонения от обязанностей по уплате алиментов.

По данным Федеральной службы судебных приставов, в отношении почти двухсот тысяч неплательщиков сейчас проводятся мероприятия. И лишь по 66 тысячам исполнительных производств должники привлечены к уголовной ответственности.

Отметим, что 2013 году Госдума заявляла о намерении объявить войну неплательщикам алиментов. Тогда в качестве карательной рассматривалась другая мера - должников предлагалось временно лишать водительских прав.

Кроме того, летом прошлого года московские судебные приставы начали размещать на городских сайтах фотографии и биометрические данные злостных неплательщиков алиментов.

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