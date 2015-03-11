На месте Госдумы могут построить гостиницу или торговый центр

Фото: M24.ru

На месте здания Совета Федерации могут разместить жилье, а на месте Госдумы – построить гостиницу или торговый центр. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" сообщил владелец девелоперских компаний "Интеко" и "Моспромстрой", получивших тендер на строительство парламентского центра в Мневниках, Михаил Гуцериев.

"На месте Госдумы будет большой современнейший отель. Может быть, торговый центр. На месте Совета Федерации будет жилье. Это такой коммерческий проект без участия бюджетных денег", – отметил Гуцериев.

Здания окажутся в собственности структур Гуцериева после переезда чиновников в будущий Парламентский центр на территории Мневниковской поймы. Как добавил бизнесмен, "Интеко" и "Моспромстрой" будут вести строительство за счет собственных средств. Гуцериев, впрочем, не исключает привлечение и других инвесторов.

"Здание Госдумы и Совета Федерации отдаются нам в компенсацию. Все это надо оценить и понять, сколько мы вложим. Мы строим на собственные средства. Соответственно, это будет все сноситься", – подчеркнул он.

Парламентский центр в Мневниках

Ранее власти одобрили участок в Мневниковской пойме под строительство Парламентского центра. Он разместится на улице Нижние Мневники. Сейчас этот участок заасфальтирован и не благоустроен. Новый парламентский центр на нем планируют построить в 2018 году.

Отметим, в Парламентском центре разместятся Совет Федерации и Госдума. Его площадь составит 345 тысяч квадратных метров. Переезд обеих палат российского парламента поспособствует децентрализации и полицентричному развитию города.

Идея создать парламентский центр возникла давно. В 2008 году столичная мэрия выделила на эти цели участок недалеко от станции метро "Баррикадная" на Краснопресненской набережной. Однако местные жители были настроены резко против нового строительства. О переезде политиков вновь заговорили в апреле 2012 года. Такое предложение выдвинул тогдашний президент Дмитрий Медведев, который счел необходимым передислоцировать депутатов, а заодно с ними и сенаторов, на присоединенные к мегаполису территории.

Окончательно место дислокации высших чиновников подобрали только в середине этого года. Комплекс зданий для Госдумы и Совета Федерации появится в пойме Нижних Мневников.

Напомним, проект комплексного развития Мневниковской поймы одобрили 30 октября. На северном краю острова возведут здание, которое будет служить входом в галерею из 10 парков и садов. В Мневниках появится площадь с общественной парковкой. На территории Мневников построят порт "Парламентские Сады". Главный жилой район расположится вокруг будущей станции метро на южной части острова.

Там откроют две новые станции Третьего пересадочного контура – "Мневники" и "Терехово". В южной части поймы также появится серфинг-парк "Волна" и ледовая арена ЦСКА. На реализацию планов по развитию Мневниковской поймы может понадобиться 7–8 лет.