Для оценки состояния шин нужны хорошие инструменты – эксперт

Для оценки состояния шин нужны дополнительные инспекторы - эксперт

Комитет Госдумы по транспорту приступил к работе над законопроектом, предлагающим ввести наказание за езду на "лысой" резине. Когда шина совсем не чувствует дороги, водителю придется заплатить в казну две тысячи рублей и переобуться.

Однако, не совсем понятно, кто и как будет проверять состояние шин, заявил в эфире радио "Москва FM" главный редактор журнала "Новости автобизнеса" Роман Гуляев.

"Есть объективные критерии, что такое "лысая" резина. Вопрос в том, кто будет мерить размер шипов, где мы найдем столько инспекторов и штангенциркулей, чтобы это четко замерять?", - сказал он.

По словам Гуляева, нужны хорошие инструменты и люди, которые будут воплощать эту идею в жизнь.

Отметим, что "лысая" резина плоха тем, что не способна отводить воду. На мокрой дороге это может привести к скольжению и аквапланированию.