Соцработников со стажем 25 лет предложили обеспечивать жильем

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

В Госдуме поддержали выдачу жилищных сертификатов социальным работникам, отработавшим в этой сфере 25 лет, сообщил Агентству "Москва" член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Валерий Трапезников.

"Социальные работники – люди, которые помогают гражданам, оказавшимся в трудной ситуации. Желающих работать в этой сфере мало, и я думаю, что если человек 25 лет отработает, он вправе получить такой сертификат. Я двумя руками "за", – сказал он.

По мнению депутата, мера может дать дополнительным стимулом студентам, которые выбрали профессию социального работника. Он отметил, что срок получения сертификата даже можно уменьшить до 20 лет для мужчин и до 15 лет для женщин.

Ранее по итогам V Всероссийского съезда социальных работников и социальных педагогов его участники предложили выдавать жилищный сертификат или единовременную выплату сотрудникам, отработавшим в социальной системе 25 лет.

По словам главы департамента труда и социальной защиты населения Владимира Петросяна, 23 процента социальных работников в столице моложе 30 лет.