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Политика

09 августа 2012, 13:02

В РФ хотят ужесточить наказание безответственным родителям

Госдума наказание судебная система власть

ИТАР-ТАСС

Депутаты Госдумы обсудят вопрос об ужесточении воздействия на родителей, оставляющих малолетних детей одних дома, на улице и в машине. Дети без присмотра не только гибнут и получают увечья, но и становятся жертвами преступников.

При обсуждении вариантов наказаний для родителей будет взят за основу мировой опыт. В США, например, за оставленного дома, на улице или в машине ребенка родителей могут лишить на него прав и даже арестовать, пишут "Известия".

Поводом для законодательной инициативы явились многочисленные преступления и трагедии, жертвами которых становятся дети, которых родители оставляют дома или на улице одних. Только этим летом произошло сразу несколько таких инцидентов.

Вопрос заключается в том, как обеспечить достаточную ответственность родителей за присмотр за детьми. В первую очередь парламентариям предстоит обсудить вопрос, в каком возрасте, в каких именно случаях и на какое время дети могут оставаться без родителей.

Наиболее жесткие меры в отношении родителей действуют в США. Например, там нельзя оставлять без присмотра детей до 12 лет. Если соседи заметят, что родители покинули дом или автомобиль, оставив ребенка одного, они вызовут полицию. В этом случае ребенка заберут в спецприемник, а отца и мать суд временно лишит родительских прав.

Чтобы вернуть ребенка, родителям придется доказывать в суде, что они могут полноценно заниматься воспитанием. Аналогичным финалом может закончиться история, когда ребенок ходит без взрослых, например, до школьного автобуса, даже если тот останавливается в нескольких метрах от дома.

Детский омбудсмен Павел Астахов приветствует ужесточение наказания для родителей, оставляющих детей одних, но считает, что прежде чем определять меры, необходимо обсудить этот вопрос в обществе.

"Нужно, чтобы в стране была решена проблема с детскими садами, чтобы функционировали школы полного дня. И вот тогда, если родитель не использует предоставленные для него возможности и оставляет детей без присмотра, его надо наказывать", — пояснил Астахов.

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