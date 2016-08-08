ОБСЕ открыло миссию по наблюдению за выборами в Госдуму

Фото: m24.ru/Мария Касатина

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ официально открыло миссию по наблюдению за выборами в Госдуму России, сообщает РИА Новости.

Миссия ОБСЕ, возглавляемая Яном Петерсеном, состоит из 13 экспертов, находящихся в Москве, а также 60 долгосрочных наблюдателей, которые будут направлены в другие регионы страны. Также БДИПЧ намерено подать запрос о предоставлении допуска еще 420 краткосрочным наблюдателям в день проведения выборов. Независимые эксперты и наблюдатели прибудут в Россию из 30 различных стран.

Наблюдатели будут следить за открытием избирательных участков, процессом голосования, подсчета голосов и обработки итогов голосования.

Предварительный отчет наблюдательной комиссии ОБСЕ будет опубликован на следующий день после выборов. Итоговый отчет, содержащий рекомендации международных экспертов, выйдет приблизительно через два месяца после проведения выборов.

Выборы в Госдуму пройдут 18 сентября 2016 года по смешанной системе. Половина из 450 депутатов будут избраны по партийным спискам и единому федеральному округу. Еще 225 – по одномандатным округам. Для прохождения в думу партиям необходимо преодолеть пятипроцентный барьер. Кандидатам в округах достаточно получить относительное большинство голосов.