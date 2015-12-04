Заморозку пенсионных накоплений россиян продлили на будущий год

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Госдума России приняла в третьем чтении закон о заморозке пенсионных накоплений граждан на будущий год. Таким образом, текущее положение дел с пенсионными накоплениями будет пролонгировано на год, сообщает Агентство "Москва".

Замминистра финансов России Алексей Моисеев отметил, что такой подход уже реализован в действующем законодательстве. Он подчеркнул, что на выплате пенсий это никак не отразится.

Реализация законопроекта не уменьшает объем пенсионных прав застрахованных лиц 1967 года рождения и моложе, поскольку размер в 16 процентов индивидуальной части тарифа страховых взносов сохраняется.

Определение величины индивидуального пенсионного коэффициента будет проводиться, исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии.

Напомним, правительство продлило на 2016 год мораторий на накопительные пенсионные взносы. Как отметил Владимир Путин, решение о "заморозке" пенсии было принято из-за необходимости сбалансировать пенсионную систему и гарантировать всем пенсионерам России стабильные выплаты и доходы.

Как сообщало ранее m24.ru, "замороженные" средства, скорее всего, будут направлены в резерв. "Заморозка будет, но соцблоку этих денег не дадут, они пойдут в резерв", – сказал помощник вице-премьера Ольги Голодец Алексей Левченко.