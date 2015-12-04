Госдума разрешила игнорировать решения ЕСПЧ

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Госдума во втором и третьем чтении приняла законопроект, ставящий решения Конституционного суда (КС) выше резолюций Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

"За" проголосовали 436 депутатов, против – трое.

Кроме того, Конституционный суд получил возможность отклонять решения ЕСПЧ полностью или частично в том случае, если решение межгосударственного органа "предположительно" приводит к расхождению с российской Конституцией.

На рассмотрение нижней палаты парламента документ был внесен 18 ноября, а уже 1 декабря депутаты одобрили его в первом чтении.

В 1996 году Россия ратифицировала Европейскую конвенцию о защите прав человека, согласно которой в том случае, "если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора".

Летом 2015 года Конституционный суд РФ разрешил не исполнять решения ЕСПЧ, если они идут вразрез с конституцией. "Россия в порядке исключения может отступить от исполнения возлагаемых на нее обязательств, если такое отступление является единственным возможным способом избежать нарушения основополагающих конституционных принципов", – говорится в решении. В поддержку решения КС ранее высказывались в Кремле, Минюсте, МИДе и Генпрокуратуре.

В 2014 году ЕСПЧ постановил, что Россия должна выплатить акционерам "ЮКОСа" 1,87 миллиарда евро. После разъяснения КС в Минюсте заявили, что будут руководствоваться этим решением при рассмотрении вопроса о выплате компенсации.