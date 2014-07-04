Принят закон о хранении персональных данных россиян на территории РФ

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Госдума в пятницу приняла во втором и третьем чтении законопроект об обязательном хранении на территории России персональных данных граждан страны, обрабатываемых через интернет. Таким образом, все сведения о россиянах будут храниться в базах данных, расположенных на территории России, сообщает официальный сайт Госдумы.

Законопроект также наделяет Роскомнадзор правом блокировать сайты, на которых содержатся персональные данные граждан, полученные с нарушением законодательства.

В тексте документа содержится предложение создать специальную систему "Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных", куда занесут интернет-ресурсы, замеченные в несоблюдении правил хранения персональных данных россиян.

Принятие законопроекта повлияет на работу в России ряда зарубежных социальных сетей и сервисов общения, базы данных которых находятся за рубежом. Таким образом, Facebook, Twitter, Instagram и ряд других компаний фактически обяжут создавать хранилища данных на территории России.

Первый зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин в интервью "Интерфаксу" назвал законопроект "важным и своевременным". Он отметил, что персональные данные россиян должны быть надежно защищены.