Госдума приняла закон о распространении общедоступных телеканалов

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о распространении общедоступных бесплатных телеканалов и радиостанций на территории России.

Документ вводит понятие обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов, которые должны распространяться во всех средах вещания бесплатно для потребителей. К ним относятся общероссийские обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы, определяемые президентом.

Также активно распространяться будут каналы, получившие право на осуществление эфирного цифрового наземного вещания с использованием позиций в мультиплексе на всей территории России.

Принятый документ будет способствовать расширению перечня доступных каналов в различных областях России. Там, где сейчас жители могут посмотреть только три федеральных телеканала, появятся также те, что войдут в определенный законом перечень.

В документе также сказано, что обязанности операторов связи по расширению телепрограммы устанавливаются законодательством в области связи. Утвержденный перечень доступных каналов операторы не смогут менять без предварительного согласования.

Напомним, в январе 2015 года под запретом оказалась реклама на платных телеканалах. Соответствующий закон был принят для выравнивания экономических условий деятельности вещателей бесплатных и платных телеканалов, а также соблюдения прав потребителей.

Однако уже в конце месяца Госдума приняла в окончательном чтении закон, разрешающий показывать рекламу на кабельных каналах. Однако разрешение дали с условием, что национальному контенту каналы будут уделять 75 процентов эфирного времени.