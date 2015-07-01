Форма поиска по сайту

01 июля 2015, 18:43

Политика

Студентов и сотрудников МВД обязали проходить тест на наркотики

Фото: ТАСС/Игорь Чабаненко

Госдума приняла закон, предусматривающий ежегодные тестирования сотрудников органов внутренних дел России, а также студентов высших военных учебных заведений на предмет употребления наркотиков, сообщает Агентство "Москва".

Вместе с учащимися и стражами порядка осмотры будут проходить работники служб транспортной безопасности, сотрудники вневедомственной охраны и военные, служащие по контракту. Документ вступит в силу через 10 дней после его опубликования.

Нововведения также коснутся работников железнодорожного транспорта, чья деятельность непосредственно связана с движением поездов, лоцманов и всех лиц, работающих на судах, а также абитуриентов профессиональных военных училищ.

Кроме того, проходить ежегодное медицинское обследование предстоит специалистам авиационного персонала, частным охранникам и детективам. Для последних также предусматриваются проверки на пригодность к применению огнестрельного оружия.

Законом предусматривается также право работодателя расторгнуть трудовой договор с гражданином в период, когда последний был подвергнут административному наказанию за нарушение, связанное с употреблением наркотических и психотропных средств без соответствующего назначения врача.

Помимо этого, документ меняет процедуру получения лицензии на владение огнестрельным оружием. Владельцы огнестрела, газовых пистолетов, спортивной и охотничьей пневматики будут не реже одного раза в пять лет представлять в органы внутренних дел медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к владению оружием.

В апреле главный нарколог Москвы Евгений Брюн предложил ввести тотальное тестирование трудовых коллективов на алкоголь и наркотики. По его мнению, в такой проверке нуждаются все офисы и предприятия. В первую очередь те, где коллективы мужские.

Сейчас в столице добровольное тестирование на наркотики ежегодно проходят школьники. В прошлом учебном году на обследование пришли более 3,6 тысячи учащихся старших классов. Специалисты протестировали на наркотики более 190 мальчиков и почти столько же девочек в возрасте 14–15 лет. Положительный результат был выявлен у 0,6 процента учеников – у 22 человек.

Добровольную проверку также прошли почти 9,5 тысячи московских первокурсников. По результатам анализа, различные виды наркотических веществ употребляет 114 человек.

Госдума законы наркотики тестирование на наркотики

