Конституционный суд признал законным перенос выборов в Госдуму

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Конституционный суд России допустил возможность однократного незначительного сокращения срока полномочий Госдумы для проведения выборов в единый день голосования в 2016 году, сообщается на сайте КС РФ.

Суд установил, что сокращение срока полномочий Госдумы в конституционно значимых целях допустимо при соблюдения нескольких условий.

Так, это сокращение может быть исключительно однократным и не приводящим к нарушении разумной периодичности выборов в Госдуму и непрерывности ее работы.

Кроме того, сокращение срока полномочий депутатов тоже должно быть незначительным - не выходить за пределы нескольких месяцев. Сокращение должно касаться только депутатов Госдумы действующего созыва.

При этом перенос даты выборов в Госдуму должен быть заблаговременным, чтобы не ограничить возможность подготовки к избирательной кампании и политической конкуренции на выборах.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о переносе думских выборов с декабря на сентябрь 2016 года. За его принятие проголосовали 339 депутатов, против – 101, один воздержался.

Документ вносит изменения в Федеральный закон "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", согласно которым выборы Госдумы седьмого созыва будут проводиться 18 сентября 2016 года.

Кроме того, законопроект предполагает, что парламентарии Госдумы шестого созыва, которые не будут переизбраны, сохранят до декабря зарплату, депутатскую неприкосновенность и прочие гарантии.