50 камер будут измерять среднюю скорость движения в Подмосковье

Фото: ИТАР-ТАСС

На федеральных трассах в Московской области появится 50 камер фотовидеофиксации, которые будут измерять среднюю скорость движения автомобилей на определенных участках дороги. Регистраторы установят в декабре текущего года, сообщили M24.ru в областном правительстве.

Камеры будут установлены по направлению как в Москву, так и в область. Средняя скорость движения машины на участке между двумя регистраторами будет определяться следующим образом. Каждое из устройств фиксирует, во сколько мимо него проехал автомобиль. Далее расстояние между двумя регистраторами делится на время, за которое его преодолела машина. Если полученная величина выше предельно допустимой скорости на данном участке, то автовладельцу придет "письмо счастья" вместе с фотоснимками, полученными с регистратора. При этом у водителя, разогнавшегося в начале зоны контроля, есть шанс избежать штрафа, если он сбавит скорость перед вторым регистратором.

В целом, по мнению экспертов, контроль за средней скоростью делает движение на трассе более спокойным, потому что водители стараются соблюдать скоростным режим на всем протяжении дороги. В Великобритании, например, с 90-х годов такие камеры сократили аварийность на дорогах на 70%. В России камеры начали фиксировать среднюю скорость на участках автотрасс в Казани и Ульяновске.

Новые регистраторы смогут фиксировать автомобили, движущиеся со скоростью от 1 до 200 км/ч. Ночью будет включаться инфракрасный прожектор, чтобы камера смогла распознать номер автомобиля на неосвещенной трассе. Регистраторы смогут контролировать дорогу шириной до 12 м, то есть до трех полос.

Новые камеры появятся на четырех федеральных трассах Подмосковья. На Новорязанском шоссе (М-5 "Урал") разместят 19 комплексов: 15 в сторону области и 4 в сторону Москвы. По дороге из столицы, например, регистраторы установят возле населенных пунктов Островцы, Кулаково, Михайловская слобода и после эстакады с Рязанским шоссе. На трассе М-10 "Россия" появятся 11 камер, в том числе возле Химок, Дубинино и Клина. На Горьковском шоссе (М-7 "Волга") разместят по 5 регистраторов в оба направления. Например, возле населенных пунктов Киржач и Малая Дубна. Столько же камер появятся на дороге А-104 "Москва — Дмитров — Дубна".

Установка и ввод в строй оборудования должны завершиться до конца 2013 года. На новые камеры могут потратить 9,8 млн рублей.

Кроме того, в Подмосковье до конца года появится 30 новых камер, фиксирующих превышение скорости, выезд на встречную полосу, обочину и выделенную полосу для общественного транспорта. Камеры установят на Горьковском, Егорьевском шоссе, Минском, Можайском, Носовихинском шоссе, Киевском шоссе в районе Наро-Фоминска, на автодорогах Наро-Фоминск-Бекасово, Луховицы-Зарайск, а также на дорогах в Химках, Коломне, Серпухове, Сходне, Зарайске и Запрудне.

В Москве до конца года камеры, вычисляющие среднюю скорость, должны появиться на Волоколамском шоссе. Там же, напомним, проходит эксперимент по фиксации выезда за стоп-линию.

София Сарджвеладзе