В парке "Кузьминки" появится ледяной город с лабиринтом и горками

С 25 декабря по 28 февраля 2014 года в парке "Кузьминки"появится космическое пространство изо льда и света под названием "Кузьминки ICE Парк".

Фото: ИТАР-ТАСС

Центральная часть парка превратится в зону экстремальных развлечений – там расположится каток, детские и взрослые горки изо льда, который будет подсвечен.

В ледяных стенах можно будет увидеть символы разных стран, а напротив главной сцены соорудят ледяной лабиринт. После его прохождения посетители попадут в творческую лабораторию в шатре-полусфере, где разместится мультфабрика и будут проходить мастер-классы по вязаному граффити или ярнбомбингу.

Также там можно будет попить горячий чай с имбирным печеньем.