Компанию Google попросили удалить 100 миллионов пиратских ссылок

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Google обнародовала данные по количеству ссылок на пиратский контент, удалить который потребовали правообладатели. С начала года компания получила запросы на удаление более 100 миллионов пиратских ссылок.

Основная доля запросов приходится на файлообменные и торрент-сайты, такие как filestube.com. Только за последний месяц компания получила около 14 миллионов запросов.

В Google заявили, что за весь предыдущий год от компании потребовали удалить 50 миллионов пиратских ссылок. Таким образом, количество требований об удалении нелегального контента за семь с небольшим месяцев этого года в два раза превосходят количество запросов за прошлый год, сообщает BBC.

Какое количество ссылок было удалено из выдачи - не сообщается.

Подобный метод борьбы с пиратством в файлообменных сетях многие специалисты считают неэффективным, так как заместо удаленной ссылки практически сразу генерируется новая.