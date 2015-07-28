Google откажется от привязки аккаунта YouTube к Google+

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Google уберет привязку некоторых онлайн-сервисов к учетной записи социальной сети Google+, сообщается в официальном блоге компании.

Так, в ближайшее время от Google+ будет отвязано несколько сервисов, в том числе YouTube. После этого для создания канала и других действий будет нужна только учетная запись Google.

По словам представителей Google, пересмотреть свою политику интеграции сервисов с Google+ им пришлось из-за пользователей, большинству из которых удобно пользоваться одной учетной записью для множества сервисов компании. Однако люди хотят пользоваться для этого учетной записью Google, а не Google+.

Обязательная привязка аккаунта в Google+ при работе с YouTube была введена в сентябре 2013 года. Тогда для создания нового канала и написания комментариев видеохостинг требовал реальные имена пользователей, которые указаны в Google+.

Такой подход в Google объясняли тем, что планируют улучшить качество комментариев под видео, но новшество было негативно воспринято блогерами и посетителями YouTube.