Google запустил новый почтовый сервис – Inbox. Он создан разработчиками Gmail, однако функционировать будет иначе: клиент позволит фокусироваться на наиболее важных сообщениях, говорится в блоге Google.
Inbox объединяет входящие сообщения в группы. Gmail тоже так делает (он отправляет письма-уведомления в папки "Промоакции" и "Социальные сети"), однако у нового клиента разделов станет больше. Например, сообщения о покупках и путешествиях будут группироваться отдельно. Можно будет создавать и собственные папки.
Inbox упрощает процесс поиска не только самих писем, но и информации, содержащейся в них. Ключевые моменты важных сообщений – например, статус доставки купленного товара или подтверждение бронирования авиабилета – будут выводиться сервисом на экран предпросмотра сообщения.
Почтовый сервис будет в некоторых случаях отображать даже информацию, которой нет в письме (но есть в интернете). Это, к примеру, текущий статус вашего будущего авиаперелета. В некоторых случаях пользователям даже не придется открывать письма: вся важная информация будет доступна без лишних действий.
Inbox выйдет за рамки привычной почты: в нем, помимо прочего, можно будет также создавать разные напоминания – от звонка родителям до домашних дел, которые необходимо выполнить. Уведомления всегда будут «висеть» наверху списка входящих.
Если поставленные задачи будут связаны с конкретными местами (например, позвонить или зайти в такой-то магазин), Inbox даже сам найдет для вас нужный телефон и адрес или какую-нибудь еще необходимую для выполнения задания информацию.
Чтобы начать пользоваться Inbox, необходимо скачать соответствующее мобильное приложение (доступно в AppStore и Google Play), а затем получить приглашение в сервис, отправив письмо на inbox@google.com. Новые пользователи смогут делиться приглашением с друзьями.
Напомним, что летом Google представил новые возможности Gmail. Почтовый сервис теперь позволяет пользователям быстро отписываться от ненужных рассылок.
Согласно статистике comScore, по итогам прошлого года компания контролировала почти 63 процента мирового поискового рынка. Помимо интернет-поисковика Google владеет самым популярным в мире видеохостингом YouTube, почтовым сервисом Gmail, а также социальной сетью Google+. Примечательно то, что компания является еще и разработчиком ОС Android для мобильных устройств.
Чистая прибыль Google по итогам второго квартала этого года составила более 3,4 миллиардов долларов, выручка - почти 16, миллиардов. При этом капитализация компании на бирже NASDAQ составляет около 394 миллиардов долларов.
