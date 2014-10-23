Фото: google.com/inbox

Google запустил новый почтовый сервис – Inbox. Он создан разработчиками Gmail, однако функционировать будет иначе: клиент позволит фокусироваться на наиболее важных сообщениях, говорится в блоге Google.

Inbox объединяет входящие сообщения в группы. Gmail тоже так делает (он отправляет письма-уведомления в папки "Промоакции" и "Социальные сети"), однако у нового клиента разделов станет больше. Например, сообщения о покупках и путешествиях будут группироваться отдельно. Можно будет создавать и собственные папки.

Inbox упрощает процесс поиска не только самих писем, но и информации, содержащейся в них. Ключевые моменты важных сообщений – например, статус доставки купленного товара или подтверждение бронирования авиабилета – будут выводиться сервисом на экран предпросмотра сообщения.

Фото: googleblog.blogspot.ru

Почтовый сервис будет в некоторых случаях отображать даже информацию, которой нет в письме (но есть в интернете). Это, к примеру, текущий статус вашего будущего авиаперелета. В некоторых случаях пользователям даже не придется открывать письма: вся важная информация будет доступна без лишних действий.

Inbox выйдет за рамки привычной почты: в нем, помимо прочего, можно будет также создавать разные напоминания – от звонка родителям до домашних дел, которые необходимо выполнить. Уведомления всегда будут «висеть» наверху списка входящих.

Если поставленные задачи будут связаны с конкретными местами (например, позвонить или зайти в такой-то магазин), Inbox даже сам найдет для вас нужный телефон и адрес или какую-нибудь еще необходимую для выполнения задания информацию.

Чтобы начать пользоваться Inbox, необходимо скачать соответствующее мобильное приложение (доступно в AppStore и Google Play), а затем получить приглашение в сервис, отправив письмо на inbox@google.com. Новые пользователи смогут делиться приглашением с друзьями.

Напомним, что летом Google представил новые возможности Gmail. Почтовый сервис теперь позволяет пользователям быстро отписываться от ненужных рассылок.